Lecce, Corvino pesca ‘in casa’: richiesta alla Fiorentina

Richiesta alla Fiorentina da parte di Corvino per rinforzare il Lecce alla ricerca della salvezza

Il Lecce nella giornata di oggi ha definito il passaggio di Zan Majer alla Reggina a titolo definitivo. In entrata il colpo fino a questo momento è Daniel Samek dello Slavia Praga, investimento da due milioni di euro, ma anche Ceesay a parametro zero dallo Zurigo. Tanti sono i movimenti di mercato per la neopromossa, con la regia di Pantaleo Corvino che ha le idee chiare su come cercare la salvezza.

E’ chiaro che le risorse del Lecce non sono eccelse ed è per questo che a volte vanno pescati dei jolly. Ed è per questo che Corvino guarda in casa Fiorentina, lì dove ha portato tanti giocatori che hanno generato plusvalenze importantissime per la sostenibilità del club e che hanno portato a tante soddisfazioni. Uno di questi è Matija Nastasic, difensore centrale che la viola riuscì a vendere al Manchester City per quindici milioni di euro.

Lecce, Corvino vuole Nastasic dalla Fiorentina

Nicolò Schira ha rilasciato un aggiornamento di mercato riguardo il Lecce: Pantaleo Corvino vuole ingaggiare Matija Nastasic dalla Fiorentina, che può andar via in questa sessione di mercato dopo che la sua avventura viola 2.0 non è andata proprio benissimo. Il serbo in Salento potrebbe rilanciarsi e dare un contributo importante per la lotta alla salvezza, anche perché si tratta di un classe ’93.

Nastasic la scorsa stagione è sceso in campo solo sei volte tra Serie A e Coppa Italia. Al netto dei problemi al polpaccio, il difensore serbo è spesso andato in panchina. La scelta di Italiano è ripiegata su Igor, che sul centro sinistra si è espresso molto bene limitando i migliori attaccanti del campionato. Adesso, per Nastasic c’è la possibilità di andare al Lecce e ritrovare Corvino.