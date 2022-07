Luis Alberto pronto al cambio maglia: la destinazione spiazza tutti

Luis Alberto sembra pronto a lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato: spunta fuori una destinazione a sorpresa per lui.

Ex promessa del calcio spagnolo, emerso nel Malaga, Luis Alberto si è definitivamente imposto all’attenzione del calcio mondiale con la maglia della Lazio. L’Aquila è stata brava a crederci nell’estate del 2016, una felice intuizione di Igli Tare che per acquistarlo ha sborsato appena 5 milioni di euro. In origine trequartista, lo spagnolo si è riadattato alla grande in interno di centrocampo offensivo ed è presto diventato una delle stelle della nostra Serie A.

L’arrivo sulla panchina della Lazio di Maurizio Sarri la scorsa estate ha però cambiato tutto. Spesso infatti è sembrato evidente che il calcio di Luis Alberto e quello chiesto dal tecnico non si sposassero tra loro. E improvvisamente il regista iberico ha perso il suo status di incedibilità.

Oggi il Mago è uno dei pezzi pregiati del calciomercato e si prepara a lasciare la Capitale. Registrato un timido interesse della Fiorentina che non ha però portato a qualcosa, è invece finito nel mirino del Napoli che potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale per lui.

Luis Alberto nel mirino del Napoli: sarà l’erede di Zielinski?

In estate i campani hanno infatti chiuso definitivamente un ciclo ammainando le bandiere Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. I tifosi guardano al futuro con incertezza, soprattutto perché i delicati equilibri economici restano al primo posto per il presidente De Laurentiis.

Tradotto: davanti a una buona offerta nessuno è incedibile. Così è stato per Koulibaly, che il Chelsea ha acquistato 31enne per 40 milioni di euro, e così potrebbe essere anche per Piotr Zielinski, un’altra delle stelle azzurre al momento in rosa. Il West Ham United è infatti fortemente interessato e avrebbe avanzato un’offerta irrinunciabile.

Con il polacco in uscita, secondo Il Tempo in edicola oggi il Napoli potrebbe rivolgersi proprio alla Lazio per acquistare lo scontento Luis Alberto. Che sotto il Vesuvio potrebbe tornare all’antico ruolo del trequartista nel 4-2-3-1 di Spalletti e ritrovare il sorriso perduto.

Un buon motivo per sorridere per i tifosi, in attesa del bomber che sarebbe stato individuato in Giovanni Simeone. Per il Cholito, però, il club dovrà vincere la concorrenza del Borussia Dortmund.