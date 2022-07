“Offerta irrinunciabile”: calciomercato Napoli, Spalletti perde un altro big

Spalletti continua a perdere pezzi, al Napoli sarebbe arrivata un’offerta irrinunciabile per un big

Il Napoli in questa sessione di mercato ha detto addio a ben quattro giocatori fondamentali per Luciano Spalletti. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, quattro ‘capitani’ andati via di cui tre a parametro zero. Aurelio De Laurentiis ha voluto una rivoluzione totale e la sta attuando e non esclude nessuno. Si sta parlando da tempo anche della situazione contrattuale di Fabian Ruiz, in scadenza 2023 con il quale non si riesce a trovare un accordo per il rinnovo.

Poi c’è Piotr Zielinski, l’unico che è rimasto dai tempi di Maurizio Sarri insieme a Mario Rui. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e per lui è arrivata un’offerta dal West Ham, che in questa sessione di mercato si è già assicurato Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Il futuro dell’ex Empoli e Udinese potrebbe essere proprio in Premier League, visto che sarebbe arrivata al Napoli un’offerta irrinunciabile per cedere il centrocampista.

Napoli, Spalletti dice addio a Zielinski

L’edizione di oggi de Il Mattino si sofferma sulla situazione di Zielinski: “Il West Ham ha in pugno Zielinski, offerta irrinunciabile al Napoli da quasi 40 milioni di euro. Il polacco chiede 5,5 milioni di ingaggio a stagione, c’è stata una lunga telefonata tra il club londinese e l’entourage del giocatore per spingere lo stesso ad accettare l’offerta”.

Luciano Spalletti, dunque, è vicino a perdere un altro giocatore importante di una rosa che la scorsa stagione ha a lungo lottato per la vittoria dello scudetto. E’ tempo, per il Napoli, di riaprire un nuovo ciclo e per il momento si va verso un indebolimento della squadra. Tanti sono i big andati altrove e la cessione di Zielinski, che ha un ingaggio da 4 milioni l’anno, alimenta il clima di ridimensionamento.