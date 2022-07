Manchester City, Guardiola sfida il Barcellona per Grimaldo

Il terzino Grimaldo è uno dei giocatori più richiesti sul mercato europeo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci uno scontro sul mercato.

Il terzino spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Classe 1995, Grimaldo è un terzino sinistro con spiccate doti tecniche e molto offensive, viene riconosciuto da molti come uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Nell’ultima stagione Grimaldo ha collezionato ben 5 gol ed è stato tra i migliori giocatori del club lusitano.

In tutte le competizioni Grimaldo ha realizzato lo scorso anno 6 reti e 8 assist e nessuno in Europa ha raggiunto questi numeri nel suo ruolo. I suoi numeri hanno contribuito alla grande stagione del Benfica, che, ha raggiunto tra l’altro, i Quarti di finale di Champions League.

Da tempo si discute riguardo l’interesse di diversi club europei (anche italiani) sul giocatore, ma la cessione di Darwin Nunez al Liverpool ha cambiato le cose. Le ‘casse’ del Benfica sono ora abbastanza ricche e vendere il giocatore non è affatto una priorità, ma sull’esterno però resta l’interesse di diversi top club.

Barcellona e City sulle tracce di Grimaldo

La cessione di Grimaldo non è una priorità, ma il Benfica è consapevole che il giocatore ha solo un anno di contratto. Attualmente Alejandro non si lamenta e rispetta qualsiasi decisione del club, ma alcuni top club europei vorrebbero il giocatore sin da adesso. Grimaldo piace da diverso tempo al Barcellona e Xavi vorrebbe lo spagnolo per completare la sua rosa, dopo una grande campagna acquisti. Nella lista degli spagnoli c’è anche Mojica, ma il terzino del Benfica è forse l’opzione principale gradita ai catalani.

Barcellona che dovrà però ora fare i conti con un grosso rivale per il giocatore, addirittura il Manchester City di Guardiola. Il club inglese ha ceduto per una grossa somma Zinchenko all’Arsenal ed il tecnico spagnolo vorrebbe il suo connazionale come rinforzo sulla fascia.