Il Milan lavora per rinforzare la rosa campione d’Italia. I rossoneri hanno obiettivi dichiarati nel mirino, oramai da diversi mesi.

Dopo settimane di attesa e relativa tranquillità il calciomercato del Milan sembra pronto a sbloccarsi. I campioni d’Italia sono al lavoro per rinforzarsi e la dirigenza rossonera è al lavoro per accontentare le richieste di Pioli e regalargli una rosa competitiva sia per la Serie A che per la Champions League.

Il Milan ha finalmente chiuso la trattativa per Charles De Ketelaere, talento belga inseguito ormai da diverse settimane. Il calciatore arriva a Milano per una cifra di circa 36 milioni di euro bonus compresi, ma il mercato rossonero non finisce qui. La società è alla ricerca di un rinforzo in difesa e soprattutto a centrocampo dove occorre sostituire il centrocampista, andato al Barcellona, Franck Kessie.

Sono ormai mesi che il Milan ed il portoghese Renato Sanches si inseguono. Inizialmente il club aveva l’accordo con il giocatore, poi l’intervento del PSG dell’ex tecnico Galtier ha cambiato le cose ed ora la trattativa è abbastanza complicata. Al momento la società sta in una situazione di attesa.

Milan, c’è l’accordo con il Lille ma non con il giocatore

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il club rossonero ha raggiunto l’accordo con il Lille, chiudendo così una trattativa che va avanti da mesi. Il problema riguarda ora il giocatore con Renato Sanches che sembra aver scelto il PSG. La trattativa riguardo il rinforzo per il centrocampo rossonero vive una fase di stallo.

La società sarebbe pronta a chiudere in ogni momento per il portoghese, ma Renato attende il PSG. Il club francese è al momento bloccato a causa delle difficoltà nello sfoltire la rosa e quindi il futuro del ragazzo resta un’incognita. Il Milan spera, ma le trattative sono tutt’altro che semplici.