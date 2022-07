“Visite mediche”: calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli

Dopo tanto penare, il Milan di Stefano Pioli può finalmente esultare per un importante colpo in sede di calciomercato.

Il campionato comincerà solo tra due settimane e chi inizierà la nuova stagione sarà proprio la squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto, ovvero il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, di fatto, daranno il via alla nuova Serie A il prossimo 13 agosto contro l’Udinese in casa e vorranno sicuramente ottenere i tre punti per cominciare al meglio.

Il Milan, intanto, domani scenderà di nuovo in campo per sfidare in amichevole il Marsiglia. Il ‘Diavolo’ arriva al match contro la squadra di Tudor dalla vittoria netta per 0-5 contro gli austriaci del Wolfsberg, ma la mente di tutti è rivolta al calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sono alle prese con varie trattative per cercare di rinforzare il gruppo guidato da Stefano Pioli.

Dopo aver perso Sven Botman, ingaggiato dal ricchissimo Newcastle, e forse Renato Sanches (seguito fortemente dal PSG), il Milan si è concentrato per rinforzare la propria trequarti e la priorità è sempre stata quella di prendere Charles De Ketelaere dal Brugge. Proprio sul belga ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Milan, è arrivata la notizia che Pioli aspettava: è fatta per De Ketelaere

‘Sky Sport’, infatti, ha fornito degli importanti aggiornamenti sullo stato della trattativa: “Il Milan ha chiuso finalmente per l’acquisto di Charles De Ketelaere dal Club Brugge. Il calciatore arriverà in Italia domani per svolgere nella giornata di lunedì le visite mediche di rito con la sua nuova squadra”.

L’emittente satellitare ha poi continuato: “L’operazione per portare in rossonero Charles De Ketelaere, classe 2001, è stata molto lunga. Il Brugge, infatti, ha accettato solo adesso l’offerta del Milan di 36 milioni di euro, bonus compresi, ed una percentuale sulla futura rivendita del trequartista”.