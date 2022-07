Calciomercato Sampdoria, ansia Giampaolo: “Arriva l’offerta”

Dopo gli addii di Thorsby, Yoshida e Sensi, la Sampdoria di Giampaolo rischia di perdere un altro calciatore importante.

Dopo i tantissimi problemi dell’anno scorso, tra guai societari e un campionato molto deludente terminato al quindicesimo posto, i tifosi della Sampdoria sperano che la stagione che sta per cominciare porti con sé molti meno problemi. I doriani cominceranno ufficialmente la nuova stagione venerdì prossimo, ovvero quando sfiderà la Reggina di Filippo Inzaghi nel primo turno di Coppa Italia.

I blucerchiati debutteranno in campionato una settimana dopo e di certo non sarà una partita facile, considerando che ospiteranno al Marassi l’Atalanta di Gasperini. L’obiettivo di Giampaolo è quello di cominciare al meglio per mettere fieno in cascina e, per l’appunto, cercare di vivere una stagione più tranquilla.

La società, intanto, sta cercando di muoversi sul mercato, ma con tante difficoltà. La Sampdoria, infatti, ha perso giocatori del calibro di Thorsby ( andato all’Union Berlino), Yoshida (ceduto alla Schalke O4) e Sensi (tornato all’Inter e poi girato al Monza). Nelle prossime ore, inoltre, Giampaolo può perdere anche un altro giocatore.

Calciomercato Sampdoria, Il Brentford vuole strappare Damsgaard a Giampaolo

‘Sky Sport’, di fatto’, ha riportato la notizia dell’interessamento del Brentford per Damsgaard: “Arriva l’offerta per il danese. Il club di Premier League ha proposto ben 11 milioni di euro più 7 di bonus per il calciatore, ma la Sampdoria ha affermato di voler incassare di più. Tuttavia l’ipotesi di un accordo non è tramontata, anzi”:

La Sampdoria, certamente, incasserebbe un bel gruzzoletto dalla cessione di Damsgaard per poi reinvestirlo in sede di calciomercato. Dopo l’ingaggio a parametro zero di Filip Djuricic, i doriani stanno cercando di prendere un centrocampista e i nomi sul tavolo sono quelli di Villar della Roma ed il sogno di riportare Torreira.