Mercato Sampdoria, arriva l’ex Sassuolo: si può chiudere subito

Djuricic alla Sampdoria: è questa l’ultima indiscrezione di mercato trapelata nelle ultime ore e pronta a concretizzarsi. Scatto totale da parte dei blucerchiati e accordo ormai a un passo. Cresce l’ottimismo per la definitiva fumata bianca

Come confermato da “Gianluca Di Marzio” la Sampdoria avrebbe sorpassato la fitta concorrenza per Djuricic e sarebbe pronta a chiudere l’accordo con l’ex fantasista del Sassuolo. Accordo totale e grande ottimismo per l’ok definitivo.

Ottimo rinforzo per Giampaolo il quale potrà contare sull’estro e sulla fantasia dell’ex numero dieci neroverde. Trequartista in caso di 4-3-1-2 o 4-3-2-1, esterno offensivo o secondo punta qualora il tecnico blucerchiato decida di puntare sul 4-4-2 o 4-3-3. Un colpo ad effetto che farà sorridere anche i tifosi della Sampdoria.

Non solo Djuricic. Il club blucerchiato proverà l’assalto anche a un nuovo centravanti. Caputo resta ancora in bilico: bisognerà valutare la possibile offerta della Lazio, pronta a tornare alla carica sull’ex Empoli per il ruolo di vice Immobile in vista dell’imminente inizio di stagione.

Djuricic-Sampdoria, cresce l’ottimismo: in attacco piace Orsolini

Il sogno nel cassetto di Giampaolo risponde al nome di Orsolini. L’esterno offensivo del Bologna, però, sembrerebbe essere ormai a un passo dal Torino. Il club granata avrebbe raggiunto già un accordo di massima con la società rossoblù e il giocatore. Sono attese novità nelle prossime ore.

Qualora dovesse sfumare Orsolini, la Sampdoria potrebbe sondare la pista Sottil come esterno offensivo. Per il ruolo di centravanti, invece, occhio al potenziale ritorno di Defrel, il quale potrebbe aprire concretamente al ritorno a Genova sponda sampdoriana.