Sampdoria, Giampaolo mastica amaro: brutte notizie in arrivo?

Calciomercato Sampdoria, Giampaolo perde pezzi: gli inglesi insistono per il giocatore blucerchiato, ora il club può cedere alla tentazione.

La Sampdoria pensa a come affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A, lavorando con Marco Giampaolo. Le tentazioni di mercato, però, sono dietro l’angolo e il tecnico potrebbe vedersi sottrarre un profilo di non poco conto. Ecco cosa sta avvenendo in casa dei blucerchiati.

Il Brentford sostanzialmente continua a bussare in Serie A. Dopo aver acquistato dal Bologna le prestazioni calcistiche di Aaron Hickey, infatti, il club inglese vuole adesso investire anche su Mikkel Damsgaard.

Il centrocampista danese, nella scorsa stagione, è stato assente per ben ventisette a causa di un importante infortunio. Quindi Giampaolo ha potuto sfruttare ben poco tutto il suo potenziale. La speranza di poterne approfittare in vista dei prossimi impegni, tuttavia, sta man mano venendo meno dal momento che il Brentford per lui fa sul serio.

Calciomercato Sampdoria, Giampaolo dovrà probabilmente rassegnarsi all’addio di Damsgaard: le cifre che offre per lui il Brentford

Mikkel Damsgaard si prepara a rilanciarsi dopo che, nella passata stagione, è stato assente (a causa di un infortunio alla coscia) per ben 185 giorni. Per farlo sembrerebbe attenderlo la Premier League, con il Brentford FC che appare fortemente intenzionato ad acquistare il suo cartellino.

Come riferito, infatti, da Gianluca Di Marzio: “Dopo una prima offerta da 11 milioni di euro più sette di bonus, non ritenuta all’altezza dalla Sampdoria, il Brentford ha aumentato la propria proposta. La società inglese ha infatti offerto 14 milioni di euro più 6 di bonus. La società blucerchiata sembra intenzionata ad accettare. I contatti continuano a procedere spediti per trovare l’intesa finale”.