Calciomercato Inter, non solo Skriniar: altro addio a sorpresa per Marotta?

Il mercato dell’Inter può portare ad una cessione illustre: il Chelsea torna a spingere per un calciatore nerazzurro

L’Inter segue sempre con particolare attenzione il calciomercato. Non solo quello in entrata. La società nerazzurra è interessata anche a chiudere qualche cessione in grado di garantire un tesoretto di circa 60 milioni di euro per programmare la stagione senza troppi assilli economici.

L’amministratore delegato Beppe Marotta sembrerebbe essere vicino a perfezionare l’uscita di Alexis Sanchez. Questa operazione non permetterebbe sicuramente di aver grossi ritorni economici se non quelli legati al risparmio di un ingaggio pesante come quello del cileno.

Inter, affondo Chelsea per Dumfries: prima offerta dei ‘Blues’, i nerazzurri vogliono almeno 40 milioni di euro

La partenza di Milan Skriniar non è così vicina. I nerazzurri avevano messo in preventivo di lasciarlo partire per raggiungere il tesoretto desiderato tuttavia dal PSG non è ancora arrivata l’offerta minima richiesta dai dirigenti interisti che ora guardano altrove.

Denzel Dumfries potrebbe essere il giocatore sacrificato dall’Inter per non perdere di vista l’aspetto economico. Le prestazioni del calciatore olandese sono cresciute durante la stagione. L’avvio non è stato semplicissimo per lui alla corte di Simone Inzaghi ma un poco alla volta si è guadagnato la fiducia dell’allenatore piacentino e dei tifosi.

Ora, su di lui, si sono accesi i riflettori del Chelsea che, come riferito da ‘TuttoSport’, hanno presentato una prima offerta all’Inter per il terzino destro. I nerazzurri lascerebbero partire l’ex PSV per 40 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe una buona plusvalenza considerando che il laterale destro è arrivato poco meno di un anno fa per circa 14 milioni di euro (era in scadenza).

Dumfries ha un contratto fino al 2025 con l’Inter. Il 26enne olandese ha disputato 45 partite nella sua prima stagione in nerazzurro. In esse, sono giunte 5 reti e 7 assist. Un bottino lontano da quello raccolto da Achraf Hakimi ma per nulla disprezzabile. Marotta pensa al da farsi e il Chelsea ci prova.