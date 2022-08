Sarri al settimo cielo: Lazio, visite e firma per il nuovo big

Sarri può abbracciare il nuovo rinforzo, impegnato a sostenere le visite mediche prima di mettersi a disposizione della Lazio

Il colpo di mercato della Lazio di Maurizio Sarri è ormai dietro l’angolo. L’ufficialità è attesa a breve dal momento che il calciatore sta già svolgendo la seconda parte delle visite mediche. Quello in arrivo è il settimo innesto dei biancocelesti durante questa finestra di mercato.

I biancocelesti vogliono vivere una stagione migliore dello scorso anno e lottare con le altre concorrenti per un piazzamento in Champions League. Per raggiungere la qualificazione al torneo più ambito, Sarri sta ridisegnando la sua squadra con il contributo della società biancoceleste. Da domani si unirà al gruppo pure Matias Vecino.

Lazio, seconda parte di visite mediche per Vecino: il centrocampista firmerà un contratto di tre anni

Il presidente Claudio Lotito a breve ingaggerà ufficialmente Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio firmerà un contratto triennale dopo essere rimasto libero in seguito alla fine del suo precedente accordo con l’Inter.

Il centrocampista è una vecchia conoscenza di Sarri, che lo ha avuto in passato ad Empoli, in un’esperienza entusiasmante per entrambi. L’uruguagio proverà a ripetersi assumendo un ruolo di peso nell’organico della Lazio, che nel reparto mediano propone varie scelte all’allenatore campano.

Il giocatore, nel frattempo, come testimoniato da un tweet apparso sull’account ufficiale della Lazio sta sostenendo le visite mediche. Nella prima parte si è spostato alla clinica Paideia, ora però è all’Isokinetic per la seconda parte dei test. Firmerà poi un contratto triennale e già da domani sarà a disposizione di Sarri per avvicinarsi all’esordio in campionato contro il Bologna del prossimo 14 agosto alle 18.30.