Rescissione e colpo di scena: Inter, l’addio è ad un passo

Il campionato comincerà tra meno di due settimane, ma nell’Inter bisogna registrare l’addio di un giocatore tramite una rescissione.

L’Inter, come tutte le altre squadre, si sta preparando per la prima giornata di campionato, la quale è sempre più vicina visto che la Serie A ricomincerà di nuovo appena tra 12 giorni. I nerazzurri debutteranno in trasferta contro il neopromosso Lecce. Per la ‘Beneamata’ non sarà di certo un match facile sia per le temperature che ci saranno che per l’entusiasmo che serpeggia tra i pugliesi.

Prima del match contro il Lecce, la ‘Beneamata’ disputerà in amichevole sabato prossimo il Villarreal. Simone Inzaghi contro gli spagnolo farà le prove generali per la prima di campionato, visto che il match contro i giallorossi disterà solo una settimana. Nonostante l’imminente inizio della stagione, in casa Inter il mercato la fa ancora da padrone.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, sono alle prese con tante trattative che riguardano sia le operazioni in entrata che in uscita. I nerazzurri sul fronte acquisti, dopo gli addii di Kolarov e Ranocchia, sono impegnati nella ricerca di un nuovo centrale, mentre sul fronte uscite ci sono delle importantissime novità.

Inter, l’addio di Sanchez è imminente: accordo per la rescissione

Alexis Sanchez, come riportato da l’Equipe’, non è più un giocatore dell’Inter. Il cileno e il club meneghino, infatti, hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che sarebbe scaduto l’anno prossimo. L’attaccante percepirà dalla società una buonuscita di circa 4,5 milioni di euro.

Dopo aver detto addio all’Inter, con la quale è riuscito a vincere uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa, Alexis Sanchez diventerà probabilmente un nuovo calciatore del Marsiglia. Il cileno, infatti, è in contatto da tempo con il team francese, guidato adesso da Igor Tudor.