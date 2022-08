Milan, la rivelazione di Pioli è una manna per i tifosi

La rivelazione dell’allenatore del Milan Stefano Pioli fa felici i tifosi e tutto il mondo rossonero

Il Milan sta andando avanti per la propria strada dopo la vittoria dello scudetto. E’ stato definito l’acquisto di De Ketelaere, per il quale manca pochissimo per l’ufficialità. Poi c’è da valutare cosa vorrà fare Renato Sanches, che a quanto pare sta aspettando il Paris Saint-Germain. Ma Stefano Pioli è tranquillo, sa di avere una squadra forte nonostante la perdita di un top player come Kessie.

Nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN, Pioli infatti si è soffermato sul lavoro della propria squadra: “Milanello è un ambiente fantastico, per lavorare è l’ideale. Noi non eravamo i migliori, ma abbiamo meritato di vincere il campionato. Il modo in cui si gioca la domenica dipende da come ci si allena in settimana. Abbiamo dei principi di gioco chiari che si basano molto sull’intensità”.

Milan, Pioli fa sognare i tifosi

C’è un passaggio dell’intervista di Pioli che fa sognare i tifosi del Milan: “Il successo può cambiare le persone, ma noi resteremo gli stessi. Attorno alla squadra è cambiata la credibilità, un allenatore deve saper dare degli stimoli precisi quando si dice che non si è favoriti. Di noi si diceva che non eravamo cinici ed esperti per vincere. Nessuno credeva in noi, ma sono sicuro che il nostro ciclo sia appena cominciato”.

La Serie A prenderà il via tra due settimane e il Milan si presenterà ai nastri di partenza come campione d’Italia in carica. Sarà un campionato agguerrito, con Inter e Juventus che si sono rinforzate per strappare di mano ai ragazzi di Pioli lo scettro della più forte. Senza dimenticare Napoli, Roma e Lazio. Ma i tifosi rossoneri sognano un lungo ciclo fatto di coppe e scudetti.