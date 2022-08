Tudor fa la spesa in Serie A: il Marsiglia tratta con il top club

Igor Tudor per i rinforzi da dare al suo Marsiglia guarda in Serie A: trattative in corso con un top club, ecco cosa sta accadendo.

Igor Tudor si prepara a ripartire con i prossimi impegni ufficiali dal Marsiglia, dopo le buone cose fatte vedere in Serie A alla guida del Verona. Ed è proprio nel campionato italiano di massima serie che il tecnico sta guardando per rinfoltire la propria attuale rosa. Trattative in corso con un top club.

Da un lato, quindi, c’è Igor Tudor con il Marsiglia, mentre dall’altro c’è Alexis Sanchez con l’Inter. Il club nerazzurro lo considera ormai un esubero per il proprio attacco, ma il cileno non ha intenzione di lasciare il calcio che conta.

L’attaccante vuole giocare, infatti, ancora la Champions League e nella competizione europea mettersi nuovamente in mostra. Questa opportunità gliela starebbe ora offrendo il Marsiglia (con cui il giocatore avrebbe già un’intesa di massima) con Tudor in prima linea. Il croato è sicuro di volerlo a disposizione, dopo che ha avuto modo di conoscere le sue qualità in Serie A. Dall’Argentina quindi sono sicuri.

Calciomercato, dall’Argentina sono sicuri: l’Inter e il Marsiglia sono in trattativa per Alexis Sanchez

Secondo quanto riferito dall’emittente argentina ‘TyC Sports’, quindi, l‘Inter e il Marsiglia stanno in queste ultime ore trattando per comprendere come effettuare nel modo migliore possibile il passaggio di Alexis Sanchez in Ligue1. Tra le file del gruppo guidato appunto da Igor Tudor.

Sembrerebbero perciò essere questi momenti di intensi contatti. L’addio del cileno sembrerebbe ormai essere imminente. Il suo entourage incontrerà l’Inter nelle prossime ore per definire ulteriori dettagli. D’altronde dopo il ritorno di Lukaku, e con Lautaro Martinez, Correa e Dzeko in squadra, Simone Inzaghi ha già le idee chiare su come affrontare la prossima stagione di Serie A. Non resta perciò che attendere per comprendere se l’operazione tra Marotta e il club francese possa decollare a tutti gli effetti.