Calciomercato Inter, giovedì nuovo incontro: pressing dalla Premier

Inter, nuovo incontro con il top club della Premier League: gli inglesi hanno messo nel mirino uno dei migliori di Simone Inzaghi.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku, l’arrivo di Onana e Mkhitaryan a parametro zero ed il colpo Asllani dall’Empoli, è pronto a mettere a segno altri innesti.

Prima di continuare ad acquistare, però, Simone Inzaghi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin fanno la conta degli uomini presenti in rosa. Tra essi, infatti, alcuni hanno attirato le attenzioni di diversi top club sparsi in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter, contatto col Chelsea per Dumfries

Senza dubbio, nella lista di nomi che interessano alle super potenze europee, c’è Denzel Dumfries. Il laterale nerazzurro, giunto a Milano nella stagione da poco conclusa, si è rivelato tra i migliori nel suo ruolo ed ha trascinato i compagni di squadra al secondo posto in classifica generale, alle spalle dei cugini del Milan di Stefano Pioli.

Proprio per questo motivo, l’Inter non ha intenzione di privarsene. Servirà, dunque, una super offerta per riuscire a convincere la dirigenza nerazzurra a lasciare andare Denzel Dumfries. Come riferisce il portale ‘Repubblica.it’, sulle tracce del giocatore c’è da tempo il Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues hanno provato a convincere l’Inter con una prima offerta da 25 milioni di euro. Troppo poco per i nerazzurri che ne chiedono almeno 35. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, il club londinese tornerà all’attacco: previsto un nuovo contatto nella giornata di giovedì.