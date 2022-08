Inter, pessima notizia per Inzaghi: fiato sospeso per i tifosi

All’inizio del campionato manca ormai pochissimo, ma per l’Inter di Simone Inzaghi bisogna registrare una cattiva notizia.

Dopo aver pareggiato contro il Lione per 2-2, l’Inter di Simone Inzaghi incontrerà sabato prossimo il Villarreal di Unai Emery nell’ultima amichevole di quest’estate prima dell’inzio del campionato. I nerazzurri, infatti, il sabato successivo esordiranno in trasferta contro il neopromosso Lecce.

Per la ‘Beneamata’ quello con i pugliesi non sarà di certo un match facile. L’Inter, di fatto, dovrà affrontare sia l’entusiasmo della squadra guidata da Marco Baroni per il ritorno in Serie A che l’elevata temperatura (considerando che non sarà facile giocare il 13 agosto nella città pugliese).

L’attacco dell’Inter contro il Lecce sarà formato dalla coppia che ha portato lo Scudetto con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: ovvero Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per le altre zone del campo, invece, Simone Inzaghi dovrebbe schierare gli undici che erano titolari anche l’anno scorso, con un’unica eccezione sulla fascia sinistra.

Inter, per Inzaghi arriva una brutta notizia da Gosens: il tedesco non è in condizione

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, contro il Lecce giocherà Dimarco e non Gosens. L’ex Atalanta, di fatto, è indietro di condizione rispetto ai suoi compagni. Il tedesco ha la necessità di ritrovare fiducia dopo che la stagione scorsa è stato per tanto tempo fuori per un infortunio alla coscia.

Gosens, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, si sta allenando anche nei ‘giorni liberi’ per tornare il prima possibile al top della condizione, ma bisogna stare comunque attenti per evitare di forzare. Il laterale alla ripresa dopo la pausa estiva si è presentato ad Appiano ‘troppo allenato’, anche per questo si è fermato dopo le prime gare.