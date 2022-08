“Incontro con gli agenti”: Juventus, domani l’affare più atteso può sbloccarsi

Calciomercato Juventus, nella giornata di domani la dirigenza bianconera incontrerà gli agenti del giocatore: l’affare può così sbloccarsi.

La Juventus vorrebbe affondare definitivamente il colpo per l’attacco. Il giovane classe 2000 ha chiesto, nel frattempo, la cessione al suo club di appartenenza. L’obiettivo è andare a giocare la Champions League e ora i bianconeri vogliono perciò fare sul serio. Previsto domani l’incontro con gli agenti.

A quanto sembra, stando alle ultime rivelate da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, la Juventus e il Napoli si starebbero contendendo sotto traccia il cartellino di Giacomo Raspadori in vista della prossima stagione.

Il Sassuolo non vorrebbe cederlo, eppure l’attaccante ha chiesto di poter compiere il salto di qualità e di poter andare a disputare la Champions League già nella stagione 2022/23. L’ultima parola resta al club neroverde, anche se già nella giornata di domani gli agenti del giocatore incontreranno i vertici bianconeri per comprendere quali siano le loro reali intenzioni. Il Napoli, dal canto suo, ora attende.

Calciomercato Juventus, incontro previsto domani con gli agenti di Raspadori: colpo più vicino?

Gianluca Di Marzio ha quindi parlato del futuro dell’attaccante ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Giacomo Raspadori ha chiesto la cessione. Il classe 2000 spinge per lasciare il Sassuolo e ha chiesto il via libera all’allenatore Alessio Dionisi per poter lasciare il club per poter giocare la Champions League e continuare il suo percorso di crescita. L’ultima parola, però, spetta all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e al club neroverde”.

“Il Sassuolo – ha proseguito Di Marzio – se dovesse aprire alla cessione, chiederebbe non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Napoli e la Juventus puntano su di lui. Il club azzurro ha già raggiunto un accordo con l’entourage del classe 2000 e ha messo sul tavolo 30 milioni di euro per provare a convincere il Sassuolo”.

In conclusione ha poi aggiunto: “Nella giornata di domani, in ogni caso, gli agenti di Raspadori hanno in programma un incontro con la dirigenza della Juventus per capire le reali intenzioni dei bianconeri. Dal summit, quindi, si farà il punto della situazione”.