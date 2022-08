Calciomercato Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: il top può restare

Calciomercato Inter, sospiro sollievo per Simone Inzaghi che adesso spera nella permanenza del giocatore: cambia il futuro del top?

L’Inter continua a lavorare, con Marotta e Ausilio in prima linea, per le diverse operazioni di calciomercato. La squadra continua a sua volta ad allenarsi al meglio in vista della stagione che si avvicina sempre più velocemente. Ma adesso una notizia in particolare può rassicurare, almeno parzialmente, Simone Inzaghi. Il top può restare? Le ultime su di lui.

Simone Inzaghi continua con la preparazione del precampionato e pensa a come affrontare al meglio gli impegni che verranno insieme alla stagione 2022/23. Due big della squadra, ovvero Milan Skriniar e Denzel Dumfries, restano però sotto la lente d’ingrandimento del mercato.

Sono entrambi, infatti, profili che continuano ad attrarre l’interesse dei club esteri, specialmente del PSG e del Chelsea. L’Inter ha fatto sapere di non voler fare sconti e che, se ci dovessero essere partenze, si concretizzerebbero solo a cifre molto elevate. In casa dei Blues, tuttavia, si prepara ora ad approdare un nuovo difensore centrale, che di rimando chiuderebbe alla possibilità di affondare proprio su Skriniar. Ecco le ultime.

Calciomercato Inter, il Chelsea lavora per chiudere l’affare che porta a Fofana: si allontana Skriniar? Le ultime

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il Chelsea avrebbe definitivamente virato sul profilo di Wesley Fofana. Il difensore centrale, attualmente di proprietà del Leicester, può presto entrare a far parte della squadra guidata da Thomas Tuchel. I Blues avrebbero infatti offerto al club proprietario del cartellino del difensore circa 45 milioni di sterline. Insieme alle prestazioni calcistiche di Loftus-Cheek.

Quest’ultimo era stato, all’inizio delle trattative di calciomercato, offerto anche alla stessa Inter ma poi i colloqui non si sono mai formalizzati. In ogni caso, se l’operazione per il francese dovesse andare a buon fine, si allontanerebbe definitivamente l’ombra del Chelsea su Milan Skriniar. E Inzaghi potrebbe tirare un sospiro di sollievo, almeno momentaneamente dato che il PSG resta in agguato.