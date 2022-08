Calciomercato Lazio, non solo Vecino: la notizia fa esultare Sarri

Buone notizie per il tecnico Maurizio Sarri. Dopo l’arrivo di Matias Vecino c’è un’altra importante novità in casa Lazio.

La nuova Lazio sta prendendo forma. Il presidente Claudio Lotito sta cercando di mettere su una squadra quanto più completa possibile per il tecnico Maurizio Sarri. In quest’ottica è da leggersi il recente acquisto di Matias Vecino.

L’ex Inter, che era stato allenato da Sarri durante l’annata 2014/15 ad Empoli, arriva a parametro zero. Non sarà però l’unico colpo di questo secondo mese di mercato. I biancocelesti sono infatti anche alla ricerca di un portiere. Individuato il nome da seguire in Ivan Provedel, stanno però sorgendo alcuni problemi che rallentano la trattativa.

Lo Spezia, proprietario del cartellino di Provedel è infatti restio a cedere il calciatore se prima non trova il sostituto. Questo nonostante il calciatore stia spingendo in tutti i modi per accelerare i tempi e approdare alla Lazio. Sarri però al momento può sorridere in pieno sul versante mercato in uscita, soprattutto per una non-operazione: Milinkovic-Savic.

Lazio, Sarri sorride: Milinkovic-Savic non parte

Il talento serbo è uno dei pezzi pregiato della rosa laziale. Non è un mistero che sia da tempo nel mirino della Juventus. Lotito per è pronto a stringere i denti e ad accettare solo offerte irrinunciabili.

La Juventus dal canto suo difficilmente arriverà ai 55 milioni richiesti. Una cifra giudicata dai bianconeri troppo alta per il calciatore, anche considerato che tra gennaio e giugno i bianconeri hanno speso molto sul mercato. Le uniche possibilità di cessione a questo punto sono in Premier League. Anche in questo caso però non è detto che le offerte riescano a raggiungere la cifra stabilita da Lotito. Nel frattempo Sarri gongola, consapevole che le possibilità di rivedere Milinkovic-Savic con la maglia biancoceleste anche la prossima stagione sono molto in aumento.