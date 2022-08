Milan stellare, non solo De Ketelaere: nuovo colpo per Pioli

Il calciomercato del Milan non termina a De Ketelaere: i rossoneri hanno messo nel mirino un difensore d’esperienza per accontentare Pioli

Charles De Ketelaere è atterrato a Linate e oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto. La trattativa per il giocatore belga si è chiusa in senso positivo dopo lunghe conversazioni con il Bruges. Il classe 2001 arriva alla corte di Stefano Pioli e si presenta come uno dei grandi rinforzi estivi.

Risolto il tassello relativo al trequartista, il Milan sposta adesso la sua attenzione sul difensore. I rossoneri vogliono rinforzare il pacchetto arretrato con un altro innesto. Il nuovo elemento difensivo di Pioli potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Paolo Maldini ha messo nel mirino un elemento di sicuro affidamento.

Calciomercato Milan, nel mirino c’è Abdou Diallo: il senegalese è un esubero del PSG

Il PSG sta tentando di trovare una sistemazione ai suoi esuberi per poi pensare pure al calciomercato in entrata. I parigini hanno posto nell’elenco dei trasferibili Mauro Icardi, che non rientra nei piani di Galtier e potrebbe finire al Monza.

Uno degli altri esuberi del club francese è Abdou Diallo. Il calciatore senegalese vuole tornare a giocare con continuità. Una possibilità che non gli offre il PSG. Il giocatore, che all’occorrenza può giocare pure come terzino sinistro, è una possibilità per la difesa del Milan come sottolineato da ‘QS’.



L’ostacolo per il trasferimento, che sarebbe in prestito con diritto di riscatto, al momento è rappresentata dall’ingaggio di Diallo. Il centrale ex Borussia Dortmund percepisce 6 milioni di euro netti a stagione dal PSG. Un dettaglio non trascurabile. Il Milan deve cercare una soluzione per sbrogliare questo nodo.