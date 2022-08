Monza, operazione tra ex Milan: si scalda l’asse Galliani-Gattuso

Il mercato del Monza s’internazionalizza sia in entrata che in uscita: Galliani negozia col Valencia di Gattuso per l’ex Roma.

Dal 2020 è un tesserato del Monza, ma per una stagione la società brianzola l’ha mandato in prestito al Pescara e ora potrebbe cederlo al Valencia di Gattuso. Si tratta del regista José Pepe Machin, classe 1996, che in carriera ha vestito anche la maglia della Roma, oltre ad aver indossato quella illustre delle giovanili del Barcellona.

A negoziare quindi si ritrovano Adriano Galliani e dall’altra parte in Spagna, Rino Gattuso, che ha firmato durante l’estate il suo accordo col Valencia. Secondo le informazioni riportate dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso Twitter, il “Valencia dialoga con il Monza per provare a tesserare José Pepe Machin in prestito con opzione di riscatto”.

C’è poco da ragionare per il Monza che, dopo aver tesserato oltre dieci giocatori, ha bisogno di sfoltire il gruppo squadra e Machin non sembra far parte degli indispensabili.

Monza, Gallini e Gattuso trattano: Machin verso il Valencia

Dal canto proprio il centrocampista avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Spagna e insieme ai suoi agenti starebbe spingendo per la firma del contratto. D’altronde, nonostante le grandi ambizioni che ha il Monza e i concreti piani per realizzarle, per Machin sarebbe comunque un importante salto di carriera.

Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per concludere il trasferimento e sistemare l’assetto delle due squadre con l’inizio del campionato che incombe. Mister Gattuso ha ricercato un nome conveniente ma al contempo una sicurezza per il suo Valencia, che non può permettersi folli spese.