“Il PSG è pronto”: annuncio Monza-Icardi, Galliani al settimo cielo

Importantissime novità sul possibile grande colpo del Monza: Mauro Icardi. Berlusconi e Galliano possono sorridere, arrivano aperture dal PSG.

Il Monza è tra le neopromosse quella che si è mossa maggiormente sul mercato. Grazie anche alla disponibilità economica della sua proprietà, i lombardi, alla prima stagione della loro storia in massima serie, stanno collezionando grandi colpi.

Il presidente Berlusconi pensa in grande, voglioso di portare la sua squadra ad un ottimo livello di da subito. Le ambizioni sono enormi, tanto che è pronto a portare a Monza Mauro Icardi. Il numero uno dei biancorossi ha già dato istruzioni al fido Galliani il quale, anche grazie ai buoni rapporto con il PSG sta iniziando a trattare.

Naturalmente nel discorso non può che esserci anche il diretto interessato, Mauro Icardi, rappresentato dalla moglie-agente Wanda Nara la quale avrebbe già incontrato i dirigenti del Monza e abbozzato una base di primo accordo. Quella che era nata come una suggestione estiva sta diventando una possibilità sempre più concreta, anche grazie alla ricettività del PSG.

Icardi-Monza, il PSG apre ad un prestito: si può trattare.

Il collega Nicolò Schira si sbilancia parlando, in un suo tweet, di: “PSG pronto a cedere il calciatore in prestito.” Scenario tutt’altro che improbabile, visto che Icardi non è certo considerato imprescindibile dal nuovo tecnico dei parigini Christophe Galtier.

Già nell’ultima stagione agli ordini di Mauricio Pochettino, Mauro Icardi era spesso finito ai margini delle scelte del tecnico, subentrando per pochi minuti a gara in corso. Dopo due stagioni in doppia cifra infatti il rendimento di Icardi in maglia rossoblù è drasticamente calato, tanto che, lo scorso anno l’argentino è riuscito a timbrare col suo nome il tabellino dei marcatori in sole cinque occasioni. Col cambio di guida tecnica nulla farebbe presagire un cambio nel minutaggio. Da qui il valutare anche altre opzioni.