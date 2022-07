Mercato Monza, pazza idea dalla Juve: si può fare davvero

Rovella al Monza per completare il nuovo centrocampo di Stroppa. E’ questa la nuova idea di Galliani e della società biancorossa in vista delle prossime settimane. Il centrocampista, però, potrebbe restare alla Juve dopo il recente ko di Pogba

Monza scatenato sul mercato e affondo totale su Rovella. E’ questa l’indiscrezione confermata da “Sky Sport” e pronta a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. La Juventus, per il momento, starebbe valutando il da farsi per cercare di capire i reali tempi di recupero di Pogba.

Qualora il centrocampista francese dovesse stare fuori per tutto il 2022, non è escluso che Allegri decida di bloccare la cessione di Rovella e di blindare l’ex Genoa almeno fino a gennaio. Il tecnico bianconero potrebbe confermare il giovane mediano e aprire all’addio di Rabiot.

Il Monza, dal canto suo, ci proverà in maniera concreta. Il club brianzolo potrebbe presentare un’offerta basata sul prestito secco senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Soluzione che la Juventus gradirebbe, ma che valuterà solamente nelle prossime settimane. I bianconeri dovranno prima valutare l’infortunio di Pogba e il possibile affondo su Paredes sul fronte mercato.

Rovella-Monza, ma non solo: resta vivo il sogno Icardi

Rovella per il centrocampo e pazza idea Icardi per l’attacco. L’attaccante del PSG potrebbe vestire la maglia biancorossa solamente di fronte a un totale ridimensionamento del suo ingaggio. Ipotesi decisamente complicata, ma che Galliani potrebbe decidere di coltivare sottotraccia per la parte finale di mercato.

Nel frattempo, il doppio arrivo di Caprari e Petagna, farà dormire sogni tranquilli a Stroppa. Le prossime settimane si annunciano decisive. Il mercato del Monza potrebbe ripartire dal possibile affare Rovella e da alcuni colpi a sorpresa nella parte finale dell’attuale sessione di trasferimenti.