Calciomercato Spezia, salti di gioia per Gotti: esultano anche i tifosi

Calciomercato Spezia, il club (ri)trova un rinforzo per la prossima stagione di Serie A che si avvicina sempre di più: gioisce Gotti.

Luca Gotti lavora con il nuovo gruppo che gli è stato affidato da quando è stato scelto come allenatore dello Spezia. Andando ad accogliere il progetto di un club, quello ligure, che ha lottato nel corso della passata stagione fino all’ultimo per poter restare ancorato alla Serie A. In vista degli impegni 2022/23 che si stanno avvicinando sempre più velocemente, è nell’ambiente arrivato anche un nuovo rinforzo di mercato.

Tra le file dello Spezia, ora è ufficiale, è rientrato quindi un giocatore che lo scorso anno è stato un protagonista. Contribuendo alla salvezza e alla permanenza nel campionato italiano di massima serie.

Si tratta di Viktor Kovalenko che, pur essendo ancora di proprietà dell’Atalanta, ritorna in prestito allo Spezia. Stavolta il prestito prevede, però, un obbligo di riscatto alla fine dei mesi concordati e al raggiungimento di un preciso obiettivo. Ecco quale.

Calciomercato Spezia, Kovalenko riabbraccia il club in cui è già stato protagonista: c’è il comunicato ufficiale

“Welcome back Kova!“, ‘bentornato Kovalenko‘ scrive sul proprio profilo ‘Twitter’ lo Spezia. E poi, tramite la nota ufficiale, la società fa appunto sapere di avere in squadra nuovamente il trequartista ucraino: “Uno dei protagonisti della salvezza delle Aquile della scorsa stagione, ritorna in maglia bianca!”

“Un ritorno – si legge ancora nel comunicato – voluto fortemente da entrambe le parti! Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza“. In caso di nuova salvezza, quindi, il classe 1996 diventerà a titolo definitivo un nuovo giocatore del club spezzino. Luca Gotti ritrova una certezza del gruppo e con lui gioiscono anche i tifosi.