Colpo di teatro Milan, doccia fredda per Pioli: comunicato del club, è ufficiale

Il Milan credeva di avere in pugno il giocatore e invece l’annuncio del club fa sapere che la trattativa è in porto con un’altra società prestigiosa.

Negli ultimi giorni i rossoneri sono piuttosto attivi in sede di calciomercato, soprattutto per ciò che concerne gli affari in entrata. Tra i giocatori ai quali Maldini e Massara stavano lavorando per portarli in Serie A c’era anche Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa. Il 18enne era in lista come principale alternativa a Renato Sanches, per il quale è ancora complicato da capire quale sarà il futuro.

Tuttavia, l’Aston Villa ha preso di sorpresa tutti, annunciando l’accordo con il Chelsea per la cessione ai Blues di Chukwuemeka. In sostanza la società ha dato al giovane calciatore il permesso di andare a Londra per discutere i termini del contratto con il Chelsea e sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club. La stessa notizia infatti è stata riportata su Twitter dai londinesi.

L’occasione era davvero irrinunciabile per l’Aston Villa: circa 15 milioni di sterline più bonus per il cartellino del giocatore e a Chukwuemeka un maxi-contratto dalla durata di ben sei stagioni, ovvero con scadenza nel 2028.

Milan, sfuma Chukwuemeka: andrà al Chelsea, le ultime su Renato Sanches

In attesa che si ufficializzi questo trasferimento, il Milan ritorna su Renato Sanches, la sua opzione numero uno. I contatti con il Lille sarebbero ancora in corso e il giocatore non ha preso parte agli ultimi allenamenti con la squadra francese. Un’assenza che potrebbe predire la decisione del trasferimento altrove.

La questione è ancora aperta con il PSG, che non sta insistendo poiché non ha ancora completato tutte le uscite che intende realizzare prima di passare ad altri acquisti. Una settimana è il tempo limite che Renato Sanches sarebbe ancora disposto ad attendere, dopodiché darà la precedenza al Milan.