Juventus, la scelta è arrivata: “Pogba ha deciso cosa fare”

L’infortunio di Paul Pogba tiene il mondo Juventus col fiato sospeso. Circa le intenzioni del giocatore giungono novità: si opererà o no?

L’estate della Juventus è stata improvvisamente scossa dallo stop di Paul Pogba. Il centrocampista, tornato a Torino poche settimane fa, durante uno dei primi allenamenti dei bianconeri a Los Angeles si è fermato a causa d’infortunio. Un fulmine a ciel sereno, poiché a primo acchito non sembrava essere così grave la circostanza e invece sì.

Lesione del menisco laterale del ginocchio. Uno stop difficile da quantificare, poiché per consentire al giocatore di tornare in campo prima si potrebbe optare per una terapia conservativa, sebbene la prima opzione sul tavolo resti quella dell’intervento chirurgico.

Pogba è stato anche a Lione insieme ad alcuni membri dello staff medico della Juventus per confrontarsi con lo specialista Bertrand Sonnery-Cotter, che ha proposto come alternativa anche la sutura della lesione per limitare l’attesa del rientro in campo a 3-4 mesi.

Juventus, l’infortunio di Pogba: le ultime sul recupero

In attesa che giunga la decisione definitiva da parte della Juventus, Fabiana della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, è intervenuta a ‘Calciomercato.it’, in onda su ‘TvPlay’, commentando a tal riguardo che indubbiamente lo stop di Pogba “influenzerà il mercato della Juventus. Al momento il giocatore non vuole fare l’operazione e si dovrebbe optare per l’opzione conservativa. In questo modo lui prova ad evitare di saltare il Mondiale”.

La Francia è di sicuro tra le Nazionali favorite per la kermesse intercontinentale e Pogba non intende perdersela. Così potrebbero accorciarsi i tempi di recupero ma ci sarà comunque bisogno di un centrocampista in più, pensando anche alla cessione di Arthur al Valencia. Della Valle commenta: “Ci sarà un colpo a centrocampo ed un attacco mentre in difesa è un punto interrogativo. Sulla fascia sinistra servirebbe un nome, ma difficilmente ci saranno movimenti senza offerte per Danilo e Luca Pellegrini. Difensore? Il profilo che loro hanno in testa è Milenkovic, sicuramente è il primo nome della lista”.