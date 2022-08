De Laurentiis a rischio beffa: Napoli, che sgarbo dalla Juventus

Pessime notizie per De Laurentiis. La Juventus è pronta allo sgarbo, i tifosi del Napoli temono di vedere sfumare l’acquisto a lungo cercato.

Il Napoli è alle prese con diverse operazioni in entrata. Gli azzurri, dopo l’arrivo di Kim guardano adesso al reparto offensivo. C’è sempre in ballo il nome di Simeone, su cui però si è inserito il Borussia Dortmund, ed anche quello di Raspadori.

Su quest’ultimo invece c’è stato un inserimento prepotente della Juventus. Il Napoli ha già trovato l’accordo con il calciatore, ma non con il Sassuolo. I neroverdi infatti non hanno bisogno di fare cassa e quindi possono trattare sul prezzo da una posizione di forza. Proprio in questo spiraglio, cioè nell’accordo non ancora trovato tra Napoli e Sassuolo, che la Juventus si è inserita.

I bianconeri, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Sassuolo, sono pronti ad inserirsi. Per il Napoli un bel problema, visto che con l’accordo già in mano per il calciatore, perdere Raspadori in questo modo, perdipiù per mano della Juventus, significherebbe una beffa clamorosa.

Napoli, occhio alla Juventus: bianconeri pronti all’assalto per Raspadori

Stando a quanto riporta Sky Sport la Juventus sarebbe pronta nella giornata di oggi a sondare il terreno sia con il Sassuolo che con gli agenti del calciatore. I neroverdi, dal canto loro, sono ansiosi di sapere se questo interessamento poggia su basi concrete oppure è solo un diversivo per qualche altro colpo.

In ogni caso la cifra che si vocifera possa mettere sul piatto Agnelli è 40 milioni di euro. Una cifra decisamente superiore rispetto a quanto il Napoli è arrivato ad offrire in questo momento. Gli azzurri possono ancora contare sull’accordo già trovato con il calciatore, ma qualora i bianconeri riuscissero a convincere pure il calciatore per De Laurentiis lo spettro di una beffa di mercato potrebbe farsi concreto.