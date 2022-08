Simeone al Napoli, affare bloccato: è stallo totale, svelato il motivo

Il Napoli e l’affare Giovanni Simeone. Stallo totale tra gli azzurri e il Verona, l’affare resta bloccato: i dettagli di SerieANews.com

Non è un mercato semplice per il Napoli, chiamato a ripartire da un nuovo ciclo e da una rivoluzione che sta già colpendo i diversi reparti della rosa. In attacco, soprattutto, Spalletti attende rinforzi. L’addio di Mertens pesa e il vice-Osimhen dipenderà dalla cessione o meno di Andrea Petagna.

Sull’ex attaccante della Spal resta vivo l’interesse del Monza, ma ad oggi l’operazione tra gli azzurri e brianzoli risulta essere completamente ferma. D’altronde il sogno di Berlusconi è chiaro: concepire una squadra da settimo posto e attendere, magari, l’arrivo di un Mauro Icardi che rinforzi l’attacco di mister Stroppa.

E dal futuro di Petagna dipenderà anche quello di Giovanni Simeone. L’argentino resta tra le scelte favorite di De Laurentiis e Giuntoli, ma occhio alle complicanze generatesi negli ultimi giorni.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, è stallo totale tra il Napoli e il Verona per l’operazione Simeone. Il motivo è semplice: gli scaligeri temono di non fare plusvalenza per l’argentino, riscattato qualche mese fa per un investimento da oltre 10,5 milioni di euro. E le formule proposte dal club di De Laurentiis non placano i timori di Setti e della sua dirigenza.

L’accordo tra Napoli e Verona, infatti, risulta ancora mancante. Gli azzurri offrono 3,5 milioni di euro per il prestito e 13 per il riscatto. Un punto problematico, visto che i campani spingono per il diritto, mentre i veneti ne pretendono l’obbligo. Di qui il Verona spererebbe nell’inserimento di un terzo club, ma il Borussia Dortmund (che si era fatto vivo nelle scorse settimane) non appare convinto del colpo Simeone.

Ragion per cui si torna allo stallo totale. Sia l’argentino che Petagna attendono novità sul rispettivo futuro, mentre ciascuno è in ritiro con la propria squadra. Di certo non è una situazione semplice per il ‘Cholito’, lasciato fuori dalle amichevoli del Verona e attualmente ai margini del progetto Cioffi. Per l’attaccante azzurro, la musica è diversa: Petagna è già dentro le rotazioni di Spalletti, che lo stima e che tanto fece per trattenerlo già lo scorso anno.