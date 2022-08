“Non si spiega…”: Donnarumma non si trattiene, arriva la sentenza

Donnarumma torna a parlare, dalle file del PSG, del suo futuro e di cosa si aspetta dalla prossima stagione: ecco le sue parole.

Gianluigi Donnarumma torna a parlare in prima persona del suo futuro e di come sta vivendo in vista dei prossimi impegni che aspettano sia lui sia il PSG. Le sue parole appaiono chiare. L’estremo difensore italiano sa benissimo cosa vuole.

Questa volta a parlare del futuro, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è stato in prima persona proprio Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha fatto intendere di stare bene al Paris Saint-Germain e di non voler lasciare il club parigino. Almeno non nel futuro prossimo.

Le aspettative sono chiare: vivere quante più stagioni possibili tra le file appunto del PSG, per diventarne un assoluto protagonista. Le parole appaiono perciò nette e, di rimando, vanno a riguardare anche l’altro portiere della squadra, Keylor Navas. Sarà, infatti, anche da comprendere come Galtier gestirà la loro situazione.

PSG, Donnarumma parla del futuro: “Rapporto con il club? Non si spiega, spero di restare a lungo”

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, quindi, Gianluigi Donnarumma ha affermato con decisione: “Qui mi sento veramente a casa, sto molto bene. Il club è una cosa incredibile, una cosa che non si spiega. È una famiglia per me, sono contento di stare qui, spero di restare più a lungo possibile e di fare la storia di questa squadra”.

L’estremo difensore del PSG ha poi parlato anche del suo nuovo allenatore, Christophe Galtier: “Lavoriamo molto bene con il mister, siamo davvero tutti contenti del nuovo staff. A lui piace il pressing alto e io devo coprire bene gli spazi. Ho già lavorato prima su questo, quindi non ci sono problemi”.

“Stiamo – ha concluso Donnarumma – lavorando insieme con la difesa per stare ben amalgamati tutti insieme. E cercare, quando perdiamo palla, di recuperarla il prima possibile, adesso giochiamo con la difesa a 3 ma per noi non cambia nulla, bisogna solo mettere a posto un po’ di cose, ma già stiamo messi bene. Andiamo avanti così”.