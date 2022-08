Calciomercato Atalanta, ora è tutto vero: c’è l’annuncio, esulta Gasperini

Calciomercato Atalanta, l’annuncio di Percassi fa gioire i tifosi: il rinforzo che Gasperini stava aspettando è in arrivo a Bergamo.

L’Atalanta continua a lavorare per regalare i giusti innesti di mercato a Gian Piero Gasperini. Ora, un annuncio in particolare può arrivare molto presto. Le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato, Luca Percassi, non lasciano dubbi. Il rinforzo per la Dea è sempre più vicino all’approdo a Bergamo.

Il nuovo colpo di mercato dell’Atalanta porta il nome di Ademola Lookman. L’esterno sinistro sta arrivando direttamente dal Lipsia, dopo l’ultima stagione giocata al Leicester, ed è pronto a seguire l’intero iter che lo renderà un nuovo giocatore della Dea.

Dell’operazione che riguarda il classe 1997, ma anche del futuro di Miranchuk e dell’interessamento a Pinamonti, ha parlato proprio Luca Percassi. In seguito alla conferenza stampa tenuta per la presentazione della nuova partnership con Vedrai. Ecco quindi cos’ha fatto sapere l’ad nerazzurro.

Calciomercato Atalanta, Percassi e l’annuncio su Lookman: “Nelle prossime ore dovrebbe succedere…”

Luca Percassi, quindi, a seguito della conferenza stampa tenuta quest’oggi, ha affermato: “Nel calcio si sa, si portano avanti delle operazioni, ma finché non si finalizzano, non si possono ufficializzare. Qualcosa però nelle prossime ore dovrebbe succedere. L’arrivo eventuale di Lookman comunque non esclude Miranchuk. Che, a questo punto, potrebbe rimanere. Stiamo cercando di potenziare la squadra: la volontà assoluta della proprietà è questa”.

Riguardo i contatti avuti con il club granata, l’ad ha fatto chiarezza: “Abbiamo parlato col Torino, l’operazione era molto avanti. Poi, a seguito di una lunga conversazione con Gasperini, ci ha chiesto di trattenere Miranchuk. In questo momento l’operazione si è fermata, in questo momento. Poi sappiamo che il mercato a volte è fatto anche di nuove accelerate. Vedremo”.

Infine, ha affermato anche: “Pinamonti? È sicuramente un profilo interessante e un bel giocatore. Però l’Atalanta in questo momento ha tanti attaccanti. Quanto a Muriel e Zapata: per me rimarranno entrambi all’Atalanta. Li riteniamo due giocatori fondamentali”.