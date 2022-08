Juventus, decisione spiazzante e tifosi gelati: c’è l’annuncio

L’inizio del campionato è imminente ormai, ma i tifosi della Juventus sono stati gelati da una decisione spiazzante.

Dopo aver perso contro il Real Madrid, la Juventus domenica sfiderà l’Atletico Madrid di Simeone. Quella contro ‘ Colchoneros’ sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato, dove i bianconeri esordiranno in casa nella serata di ferragosto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Nonostante l’imminente inizio della stagione, così come per tutte le squadre, in casa juventina a tenere banco è il calciomercato. La ‘Vecchia Signora’, infatti’, è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic e di un calciatore che possa fare il play al posto di Arthur, vicino al Valencia di Gennaro Gattuso.

Per l’attacco ci sono tanti nomi accostati alla Juventus: da Raspadori, passando per Mertens ed Arnautovic, ad Alvaro Morata. Per il centrocampo, invece, l’obiettivo numero uno è quello di prendere Leandro Paredes dal PSG. Proprio per quanto riguarda la zona mediana del team guidato da Massimiliano Allegri, però, c’è stato un annuncio che spiazzato un po’ tutti.

Juventus, Pogba ha deciso di non ascoltare il consiglio dei medici sull’operazione al ginocchio

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sera’, infatti, Paul Pogba ha deciso di non ascoltare il parere dei medici di operarsi per curare al meglio il ginocchio infortunato, garantendogli un rientro comunque che non sarebbe andato ad inficiare i suoi impegni con la Juventus e con la Francia per il prossimo Mondiale: ovvero al massimo 6 settimane.

Il centrocampista, invece, ha scelto di affidarsi ad una terapia conservativa con il fisioterapista che lo sta seguendo da tanto tempo. Tuttavia nella Juventus c’è il forte timore che il dolore possa ripresentarsi, andando così a compromettere la stagione in bianconero di Paul Pogba.