Atletico Madrid, Rodrigo Riquelme in prestito al Girona: “Sono entusiasta”

Dopo la buona stagione al Mirandes Riquelme riparte per una nuova avventura in Liga, tra le fila del Girona, club del City Football Group.

Il giovane talento di proprietà dell’Atletico Madrid Roro Riquelme riparte da una nuova avventura. Il talento Colchoneros, classe 2000, è un nuovo giocatore del Girona, club che la prossima stagione militerà nella Liga. Negli ultimi anni Riquelme ha mostrato parte del suo talento al Bournemouth e soprattutto al Mirandes, club di Segunda Division.

Il giocatore è un importante rinforzo per il Girona, società di proprietà del City Football Group. Allo stesso tempo l’Atletico ha blindato il suo gioiellino ed ha annunciato il rinnovo del giocatore fino a Giugno del 2028. Un rinforzo fondamentale per provare a contribuire alla salvezza del club.

Nell’ultima stagione Riquelme ha mostrato il suo talento a tempo pieno, lanciato dal tecnico Lolo Escobar. Il trequartista, che può giocare senza particolari problemi in tutti i ruoli della trequarti offensiva, ha collezionato 8 reti e 12 assist in 36 partite dell’ultimo campionato giocato. Con questi numeri Roro è stato il miglior assist man dello scorso campionato, in Segunda Division.

Roro Riquelme al Girona, le parole del giocatore

I numeri del talentuoso giocatori non sono passati inosservati e negli ultimi mesi Riquelme è stato convocato ed ha debuttato con la Nazionale spagnola Under 21. Ora al Girona la grande chance nel principale campionato spagnolo. Il giocatore si è presentato con queste dichiarazioni:

“Sono entusiasta di giocare qui e voglio essere protagonista nella prossima stagione. Sono contento di essere in Prima Divisione e di fare un importante passo avanti per la mia carriera. Il Girona è un gran bel progetto e sono contento di essere qui, ma sono contento anche di aver prolungato il mio contratto con l’Atletico Madrid”.