Mirandes, brilla la stella di Riquelme: “L’obiettivo è tornare all’Atletico”

Il Mirandes ha conquistato la salvezza con due turni di anticipo. Il giovane talento Rodrigo Riquelme ha grandi meriti a riguardo.

Il Mirandes, club di Segunda Division in Spagna, ha raggiunto la matematica salvezza con due giornate di anticipo. La squadra di Exteberria è reduce da una netta e bella vittoria per 4 a 0 sull’Ibiza, tre punti che portano la firma del giovane talento spagnolo Rodrigo Riquelme.

Il talentuoso trequartista, di proprietà dell’Atletico Madrid, ha realizzato una doppietta nel match contro il club dell’isola spagnola ed ha aumentato il suo eccellente rendimento in questa stagione. Riquelme ha infatti collezionato 6 gol e 10 assist nella sua prima stagione con il Mirandes, numeri che lo hanno messo in cima o comunque tra i migliori giocatori della seconda divisione spagnola.

Dopo la vittoria con l’Ibiza Riquelme ha commentato cosi la sua ennesima straordinaria prestazione: “E’ stata una delle mie migliori prestazioni dell’anno, ma oltre a questo, sono contento per la prestazione di tutta la squadra”. Riquelme ha poi parlato delle sue statistiche quest’anno ed ha continuato: “Voglio concludere la stagione come miglior assist man della Lega, ma in generale la cosa importante per me è che gli assist e i gol siano decisivi per la squadra”.

Mirandes, le ultime su Rodrigo Riquelme

La svolta della stagione di Riquelme è avvenuta con l’arrivo in panchina di Joseba Exteberria. Con il nuovo tecnico Riquelme ha avuto maggiore libertà di creare occasioni ed ha segnato 4 delle sue 6 reti stagionali. I numeri di Riquelme hanno attirato l’interesse di club e soprattutto della Nazionale Under 21 spagnola dove il giocatore ha debuttato recentemente.

Riguardo al suo possibile ritorno all’Atletico Madrid Riquelme ha commentato: “L’obiettivo è tornare li, l’Atletico è il mio club. Sono consapevole che in squadra ci sono giocatori di livello mondiale ed ho bisogno di credere. Voglio godermi il viaggio, è quello che mi dice sempre anche la mia famiglia”.