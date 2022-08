Mercato Udinese, caccia al vice Deulofeu e pazza idea dalla Juve

Il mercato dell’Udinese è pronto a entrare nel vivo. Caccia a un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Deulofeu, si a in caso di cessione, sia in caso di possibile turnover o assenza dell’attaccante spagnolo: occhio alla nuova strategia bianconera

Come confermato dal presidente Pozzo, non è escluso che l’Udinese possa fare i conti con il possibile sacrificio di Deulofeu. Sarà difficile trattenere l’attaccante spagnolo in bianconero qualora dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili nel corso delle prossime settimane. Il club friulano a prescindere dall’addio dell’ex Milan, è pronto a valutare l’intervento sul mercato.

Come vice Deulofeu si punterà su un profilo esperto capace di trascinare il reparto offensivo senza particolari problemi. Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile ritorno di Lasagna dal Verona, stesso discorso sul possibile accostamento con Caputo della Sampdoria e Barrow del Bologna.

Il nuovo attaccante dell’Udinese potrebbe completare il reparto offensivo e concedere a Sottil la possibilità di poter contare su una rosa più larga e completa. Sono attese ulteriori novità nel corso delle prossime settimane, anche perchè in questo momento sarebbe impensabile tracciare un identikit preciso per le esigenze della società friulana.

Mercato Udinese, sogno Rovella dalla Juventus: spunta anche l’idea Miretti

Considerati gli ottimi rapporti tra Juventus e Udinese, il club friulano potrebbe bussare alla porta della Juventus per cercare di convincere il club bianconero a cedere Rovella con la formula del prestito. L’ex Genoa, tuttavia, difficilmente lascerà i bianconeri nella prima parte di stagione, soprattutto dopo i recenti infortuni di Pogba e McKennie.

Nelle ultime ore, però, starebbe avanzando la possibilità di apertura alla cessione in prestito di Miretti. Il giovane centrocampista bianconero potrebbe vestire la maglia dell’Udinese con la formula del prestito secco per consentire al giocatore di giocare con maggiore continuità, fare esperienza e crescere anche dal punto di vista della personalità.