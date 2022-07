Mercato Sampdoria, la decisione su Caputo e doppio colpo a centrocampo

Il mercato della Sampdoria è pronto a entrare concretamente nel vivo a circa 15 giorni dall’inizio del campionato. Punto interrogativo sul futuro di Caputo, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la svolta definitiva sulle strategie blucerchiate

Piede sull’acceleratore e spazio all’affondo sul mercato da parte della Sampdoria. Il club blucerchiato dovrà cercare di accelerare le operazioni in entrare soprattutto con l’inizio imminente del prossimo campionato.

Punto di domanda sulc Il centravanti della Sampdoria potrebbe decidere di lasciare i blucerchiati dinanzi a un progetto poco chiaro e trasparente. L’ex Sassuolo e Empoli piace particolarmente alla Lazio, pronta a regalare a Caputo una maglia da vice Immobile.

Non solo, Caputo piace particolarmente anche al Sassuolo, pronto a riabbracciare il suo ex centravanti dopo l’addio di Scamacca. Su Caputo resta vigile anche l’interesse del Lecce e dell’Atalanta. La Dea potrebbe valutare il profilo dell’ex Empolo soprattutto in caso di cessione di Muriel. Detto questo, la Sampdoria proverà a puntellare il centrocampo già dai prossimi giorni. Nelle ultime ore starebbe avanzando un chiaro interesse per Rovella. Il centrocampista della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri con la formula del prestito secco e fare esperienza in Serie A sull’altra sponda di Genova dopo la recente esperienza al Genoa.

Mercato Sampdoria, piacciono Akè, Orsolini e Shomurodov

In caso di cessione di Caputo, la Sampdoria potrebbe chiedere informazioni per Shomurodov. L’attaccante della Roma potrebbe lasciare la Capitale solamente se i giallorossi troveranno un nuovo attaccante che possa recitare la parte di vice Abraham.

Non solo Shomurodov. Sugli esterni piacciono Orsolini e Akè. Il primo sembrerebbe essere ormai vicinissimo al Torino di Juric. Per quel che riguarda Akè, la Juventus potrebbe dire sì alla cessione in prestito con diritto di riscatto. La Sampdoria potrebbe valutare il doppio affondo dalla Juve firmato Rovella-Akè. Sono attese novità nel corso della prossima settimana.