Calciomercato, sorpresa Cavani: “Vuole strappare il sì”

Presto potrebbe decidersi il futuro di Edinson Cavani. ‘El Matador’ potrebbe finire in un campionato nel quale ancora non ha mai giocato.

Per prepararsi ai Mondiali, Luis Suarez ha compiuto una scelta di cuore ed è tornato, firmando quasi in bianco, al suo Nacional de Montevideo, in patria. Le intenzioni di Edinson Cavani al momento sono diverse. Il giocatore non ha ancora voglia di tornare in Uruguay, bensì intende proseguire la sua avventura professionale nel Vecchio Continente, dopo aver concluso l’esperienza al Manchester United.

Da quando la finestra di calciomercato estiva è stata inaugurata, varie opzioni sono sorte per l’attaccante sudamericano. Si è chiacchierato anche di un possibile colpo a sorpresa della Salernitana, ma in realtà tra le parti non c’è stato mai un vero e proprio avvicinamento. Le richieste del giocatore sono lontane dai parametri granata.

Così, quando la stagione calcistica europea è quasi all’inizio, Cavani potrebbe trasferirsi in Spagna, unico campionato che ancora gli manca insieme a quello portoghese e al tedesco. Ad attenderlo ci sarebbe il Villarreal.

Cavani verso il Villarreal: il club spagnolo insiste

Secondo le informazioni riferite da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato attraverso il proprio sito ufficiale, il Villarreal sta insistendo per l’uruguaiano. Al momento il giocatore è in patria, dove si sta allenando da solo per farsi trovare pronto e gli spagnoli sono in pressing per strappargli il sì.

La concorrenza è comunque abbastanza agguerrita e di valore. C’è ad esempio il Borussia Dortmund in Bundesliga. Le condizioni di salute di Sebastien Haller l’hanno costretto a lasciare la squadra tedesca, che a questo punto ha bisogno con urgenza di una punta che possa prenderne il posto. Cavani garantisce esperienza e gol, per cui il Villarreal dovrà muoversi con un affondo convincente o le opportunità al ‘Matador’ non mancano.