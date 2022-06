“Ho delle proposte…”: calciomercato, Cavani fa sognare la Serie A

La Serie A sogna il ritorno di Edinson Cavani dopo le parole del centravanti uruguaiano riguardo il suo futuro

Dopo aver terminato una stagione poco esaltante, Edinson Cavani si è ovviamente catapultato nella realtà della Nazionale uruguaiana. In questo momento si trova in vacanza, per scaricare la tensione della stagione conclusa da poco e per valutare al meglio quale sarà il suo futuro. L’esperienza al Manchester United è finita e una decisione definitiva su quale sarà il prossimo club, El Matador non l’ha ancora presa.

Potrebbe essere l’ultima esperienza in Europa per Cavani, o potrebbe far ritorno subito in Sudamerica. Anche lì, infatti, sognano l’arrivo del centravanti uruguaiano, fisicamente ancora integro e desideroso di spaccare le porte come ha sempre fatto. La Serie A sogna un suo ritorno, dopo l’addio dieci anni fa e nelle ultime settimane si era addirittura parlato della Salernitana.

Calciomercato, Cavani non ha ancora deciso il prossimo club

Edinson Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante le sue vacanze in Uruguay e riportate da Gazzetta.it: “Ho delle proposte, ma non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro. Voglio godermi le vacanze e la mia città e poi prenderò una decisione. Mi hanno cercato in Europa, dove ho due o tre richieste, ma anche in Argentina e in Brasile”. Insomma, tanti club sognano l’arrivo del Matador.

Indubbiamente, il Mondiale che si disputerà in inverno ha modificato i piani di quei calciatori più in là con l’età. Non avranno la possibilità di giocarlo in estate e poi tornare in ‘patria’ come per esempio Di Maria e potrebbero dunque prepararsi giocando ancora in Europa.