“Vedremo…”: calciomercato Juventus, Allegri fa sognare i tifosi

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dopo l’amichevole della squadra bianconera contro l’Under 23.

Il solito Bonucci e Locatelli decidono per 2-0 la sfida che i bianconeri hanno disputato questo pomeriggio a Villar Perosa contro l’Under 23 della stessa Juventus. Una sgambata in vista dei prossimi prestigiosi impegni in amichevole ma sopratutto in vista del campionato, che prenderà avvio tra meno di dieci giorni.

L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle per le premesse che ha gettato la campagna acquisti pensando ala nuova stagione sportiva. Infatti, la gara odierna è stata sospesa dopo una pacifica invasione di campo da parte dei sostenitori bianconeri, che volevano vedere da vicino i propri beniamini e acclamarli.

C’erano davvero tutti, ma chi ancora manca sebbene sembri in procinto di arrivare è Leandro Paredes. La Juventus è in contatto col PSG.

Juventus, le parole di Allegri sull’argentino Paredes

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’ al termine della partita in casa ha parlato anche dell’argentino, decidendo di non sbilanciarsi in nessun modo: “Prendendo Bremer, Pogba, Di Maria e Gatti la società ha lavorato molto bene. Per il futuro vediamo, sono sicuro che il club lavorerà ancora per allestire una rosa importante. Paredes? Noi abbiamo tanti buoni giocatori, Locatelli, Rovella… sono contento così”.

In realtà, la società continua a lavorare al colpo e pare che la richiesta della società parigina è ferma sui 15 milioni di euro e su questo punto c’è ancora da trovare l’intesa. I bianconeri infatti insistono sul prestito con diritto di riscatto, mentre i parigini vorrebbero la cessione a titolo definitivo. Si potrebbe scendere al compromesso del titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Le parti lavorano, mentre la Juventus cerca di realizzare prima l’uscita di Arthur per avere a disposizione maggiore liquidità.