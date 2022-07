Non solo Paredes, Allegri ha scelto il sostituto di Pogba

Rabiot-Juve: il matrimonio tra il centrocampista francese e i bianconeri potrebbe proseguire per un’altra stagione. Di fatto, il lungo stop di Pogba, avrebbe convinto Allegri a bloccare la cessione dell’ex PSG almeno fino alla prossima sessione di mercato invernale

L’infortunio di Pogba rivoluzionerà totalmente il mercato della Juventus, soprattutto quello in entrate. L’arrivo di Paredes sembrerebbe essere ormai cosa certa. Il centrocampista argentino vestirà i panni di regista e arriverà alla Juventus a prescindere dalla cessione o conferma di Rabiot.

Per quel che riguarda il centrocampista francese, la Juventus potrebbe blindarlo almeno fino al prossimo gennaio per avere una valida alternativa fisica, tattica ed esperta in mezzo al campo. La cessione di Rabiot potrebbe concretizzarsi solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile e alla conferma di Rovella.

Rovella, di fatto, avrebbe impressionato positivamente Allegri, il quale potrebbe decidere di bloccare la sua cessione, dargli fiducia e confermare il possibile sacrificio di Rabiot. L’ex PSG ha una valutazione di circa 12-15 milioni di euro e nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto l’interesse del Monaco.

Rabiot-Juve, si va verso la conferma? Rovella in bilico

Come detto, Allegri deciderà il futuro di Rabiot nel corso dei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalle risposte delle prossime amichevoli e allenamenti. Rovella piace particolarmente alla Salernitana e al Monza, ma con l’ipotetica cessione di Rabiot, l’ex Genoa resterebbe a Torino bocciando definitivamente l’ipotesi prestito.

Ritornando al capitolo Paredes, invece, l’attuale centrocampista del PSG potrebbe vestire bianconero già nel corso dei prossimi giorni. Il suo arrivo potrebbe spingere Allegri a dirottare Locatelli nella posizione di mezz’ala con McKennie e Rovella pronti a giocarsi una maglia da titolare nel ruolo di interno sinistro.