Calciomercato Sampdoria, decisione dura di Giampaolo: tifosi spiazzati

Cominciano gli appuntamenti importanti per la Sampdoria, ovvero quello di Coppa Italia contro la Reggina. Per l’occasione Giampaolo ha preso un’inattesa decisione.

Domani sera, venerdì, allo Stadio Ferraris di Genova la Sampdoria vivrà il suo primo appuntamento stagionale, ovvero l’esordio in Coppa Italia per i trentaduesimi di finale. La squadra da sfidare sarà la Reggina e per l’occasione il tecnico Marco Giampaolo ha diramato la lista dei suoi 23 convocati per un match, che rappresenta già uno snodo importante.

Nell’elenco sono presenti i calciatori attualmente in rosa, ma il mercato è ancora in movimento per cui, in vista dell’esordio in Serie A, potrebbero presentarsi delle novità in entrata. Risalta la presenza di Djuricic.

Il giocatore sarà molto motivato, avendo atteso proprio la possibilità di fare ritorno a Genova. Qualche giorno fa è avvenuto l’annuncio ufficiale, che Djuricic ha poi commentato così: “La Sampdoria è la Sampdoria, non mi sembra vero di essere nuovamente qui. Lasciare Genova non era stato facile, voglio dimostrare che sono un giocatore più maturo”.

Coppa Italia, Sampdoria-Reggina: Giampaolo non convoca Damsgaard

Nella lista di mister Giampaolo però c’è anche un’assenza ed è quella di Mikkel Damsgaard. Il giocatore, infatti, è a un passo dal cambiare casacca. La Samp sta chiudendo l’accordo con il Brentford per il classe 2000. Il cartellino è valutato 14 milioni di euro più 6 milioni di bonus. Alla firma manca soltanto la definizione dei dettagli tra la società di Premier League e il calciatore danese.

Nel frattempo contro la Reggina ci saranno: Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Quagliarella