Calciomercato Inter, duro attacco: Conte senza freni

L’Inter e le altre ex squadre di Antonio Conte subiscono un attacco pesante da parte dell’allenatore

La carriera d’allenatore di Antonio Conte è molto particolare. Dovunque sia andato non si è mai trattenuto a lungo, anche se ha sempre portato a casa grandissimi risultati. Prima di approdare al Tottenham, per fare un esempio, è rimasto due anni all’Inter dov’è tornato a vincere lo scudetto dopo aver perso una finale di Europa League. Il club nerazzurro può contare sulla valorizzazione di giocatori che hanno portato plusvalenze necessarie visti i problemi economici.

Quest’oggi, però, Conte ha mandato una frecciata all’Inter e a tutte le altre ex squadre. Come la Juventus, oppure il Chelsea. E questo potrebbe anche essere un avvertimento al Tottenham, che deve accontentarlo sul mercato se vuole tornare a vincere quantomeno un trofeo.

Inter-Juventus, che frecciata di Conte

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa: “Io preferisco l’onestà, odio le bugie. Devo starci bene in un club. Non mi piacciono quelli che mi dicono certe cose e poi dopo uno o due anni cambiano le carte in tavola. Preferisco le persone oneste, meglio una brutta verità che una bella bugia. Se mi dici una bugia con me hai vita breve”. Parole chiarissime e riferite alle situazioni avute in passato con Inter e Juventus.

Con l’Inter ci sono state delle diatribe per i problemi economici di Suning, che hanno indotto il club a vendere Lukaku al Chelsea e Hakimi al PSG. Mentre con la Juventus famosa è la frase del ristorante da dieci e da cento euro. Nel bel mezzo della preparazione estiva, infatti, Conte lasciò i bianconeri che poi virarono su Allegri. Il Tottenham è comunque avvisato: al tecnico salentino i bugiardi non piacciono.