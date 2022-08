Calciomercato Inter, sospiro di sollievo per i tifosi: annuncio del tecnico

Inter, la rivelazione dell’allenatore fa tirare un sospiro di sollievo alla tifoseria. Quale sarà il futuro del top? Annuncio in conferenza.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku e gli arrivi Asllani, Bellanova, Onana e Mkhytarian, ha ancora una lunga lista dei desideri. Prima di tornare ad affacciarsi sul mercato estivo, però, bisogna fare la conta degli uomini e capire chi continuerò a far parte del progetto di Simone Inzaghi.

Numerosi calciatori dell’Inter, intanto, sono finiti nei radar di diversi top club europei. Tra questi c’è senza dubbio Denzel Dumfries. Il laterale nerazzurro è corteggiatissimo in Premier League, dove Chelsea e Manchester United sembrano averlo decisamente puntato.

Calciomercato Inter, ten Hag su Dumfries

A proposito di Manchester United, sono di oggi le parole del tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag. L’allenatore della squadra inglese è intervenuto in conferenza stampa, dove ha affrontato il discorso relativo a Denzel Dumfries: “Sono molto contento della rosa che ho e dei colpi fatti fino a questo punto dalla società. Altri acquisti? Sarebbe buono farlo, ma sono soddisfatto della rosa a disposizione. Servono i giocatori giusti”.

Poi ten Hag ha affrontato il discorso relativo a Christian Eriksen, ex centrocampista dell’Inter: “Noi stiamo per affrontare una lunga stagione, con molte partite. Avevamo bisogno di competizione all’interno della rosa. Lui e Lisandro Martinez sono in forma, possono già fare i titolari”.