Inter, doccia gelata per Inzaghi: Pioli e i rossoneri gongolano

Inter, le dichiarazioni dell’ex gelano i nerazzurri e Simone Inzaghi: il paragone con il giocatore rossonero fa gongolare Pioli e tutto il Milan.

L’Inter pensa alla prossima stagione e a come affrontare al meglio i prossimi impegni, anche guardando ai nuovi innesti portati in squadra con il mercato. A tal proposito, le dichiarazioni dell’ex ‘colpiscono’ Simone Inzaghi e, con lui, anche tutti i tifosi nerazzurri. Mentre fanno al tempo stesso gongolare il Milan e Stefano Pioli.

L’Inter si sta preparando, quindi, in vista dei prossimi impegni da affrontare con la stagione 2022/23. Con Simone Inzaghi che ragiona su come incastrare al meglio i tasselli della propria squadra, provando anche i nuovi profili entrati a far parte del gruppo.

A questo proposito, Walter Zenga (ex portiere, tra le altre, anche appunto dell’Inter) ha rilasciato quest’oggi un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Le sue dichiarazioni sono apparse chiare, in merito al confronto fatto tra Onana e Maignan. Ecco quindi cos’ha riferito.

Inter, Zenga non ha dubbi sul confronto tra Onana e Maignan: “Il paragone non può stare in piedi”

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Walter Zenga ha dichiarato: “Cosa penso dell’arrivo di Onana in nerazzurro? Reattivamente, elasticamente e anche scenograficamente forte, ma ha giocato poco negli ultimi due campionati, e in partite dominate, dove subiva pochissimo. Il paragone con Maignan non sta in piedi: il milanista era stato campione di Francia, Onana avrà il suo spazio, ma è un inserimento di prospettiva”.

“L’Inter – ha aggiunto infine l’ex estremo difensore nerazzurro – per me un titolare ce l’ha, è Samir Handanovic. Simone Inzaghi, quindi, deve essere chiaro e decidere chi lo è dei due: punto, non ci sono altre possibilità. Non li può alternare: pensate al Napoli l’anno scorso, ci hanno rimesso tutti”.