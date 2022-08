Calciomercato Inter, ad inizio settimana si chiude: Paratici beffa Marotta

Il mercato dell’Inter in entrata vive una fase di stallo importante. La società ha visto sfumare diversi obiettivi nelle ultime settimane.

Dopo i grandi acquisti ad inizio mercato, l’Inter e Beppe Marotta hanno bruscamente rallentato. Il club nerazzurro ha visto sfumare in pochi giorni prima Dybala e poi Bremer ed ha visto a rilento le possibili uscite del club. La società ha come priorità quella di acquistare un difensore come sostituto di Ranocchia, ma sono tante le possibilità nel mirino del club.

Molto del mercato futuro della società dipenderà dalle possibili uscite con il futuro di Dumfries e Skriniar ancora in bilico. La società difficilmente interverrà nuovamente in entrata, ma possibili mega offerte per questi due giocatori potrebbero cambiare le carte in tavola.

Tra i vari nomi accostati al club nerazzurro c’era anche il terzino dell’Udinese Destiny Udogie. Il classe 2002 era uno dei nomi possibili in caso di rivoluzione sulle fasce. Gosens ancora non convince del tutto e ci potrebbero essere possibili cambiamenti con la cessione di Dumfries al Chelsea.

Inter, Udogie è ad un passo dal Tottenham

Secondo quanto riporta Sky Sport ad inizio della prossima settimana potrebbe chiudersi la trattativa per il passaggio del terzino al Tottenham di Fabio Paratici ed Antonio Conte, due personaggi molto legati a Beppe Marotta. Gli Spurs sono ad un passo dal chiudere grazie ad un’offerta di circa 26 milioni di euro, bonus compresi. Un operazione importante per un club che guarda con molta attenzione al campionato di Serie A.

Il giocatore dovrebbe comunque restare un altro anno in prestito alla squadra di Sottil. Quest’oggi c’è stato il match di Coppa Italia ed Udogie non ha preso parte alla sfida, la chiusura della trattativa sembra ormai ad un passo.