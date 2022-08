“Accordo raggiunto”: calciomercato Juventus, Agnelli chiude il colpo

Tutto fatto, la Juventus ha appena raggiunto l’accordo. Agnelli e il resto della dirigenza bianconera possono ufficializzare la cosa.

La Juventus si appresta a vivere una stagione all’insegna del rinnovamento. Dopo due anni in chiaroscuro i bianconeri hanno messo in piedi un mercato decisamente importante. A fronte di cessioni anche eccellenti i bianconeri hanno messo a segno importanti colpi.

Con un mercato di rinnovamento già iniziato lo scorso gennaio con i colpi Vlahovic e Zakaria, la dirigenza bianconera ha continuato sulla stessa strada. Di Maria, Pogba, Bremer ma anche i colpi ‘minori’ come ad esempio l’arrivo di Gatti. Allegri può certamente guardare il mercato con una nota di positività, consapevole che il lavoro di Agnelli e dirigenza non è ancora finito.

Un’altra partita poi si gioca sul fronte rinnovi. E qui ci sono anche alcune situazioni di giovani promesse che necessitavano un adeguamento contrattuale dopo le buone prestazioni degli ultimi anni. Uno di questo, Nicolò Fagioli, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe ad un passo dall’apporre la sua firma al rinnovo di contratto. Il portale infatti parla di “accordo ormai raggiunto per il rinnovo fino al 2026”.

Juventus, Fagioli ad un passo dal rinnovo: l’intenzione è trattenerlo

Protagonista di una grandissima stagione con la maglia della Cremonese, culminata con la promozione in Serie A dei suoi il centrocampista italiano si appresta a rinnovare il suo contratto con la Juventus fino al 2026. Dopo un incontro proficui le parti si rivedranno nei prossimi giorni per limare gli ultimi dettagli.

La Juventus mostra di credere molto in Fagioli. Al momento infatti il centrocampista, stando almeno a ciò che trapela da ambienti bianconeri, non rinnoverebbe per poi andare in prestito. Al momento l’intenzione dei bianconeri è quella di trattenerlo in rosa. Si tratterebbe quindi di un rinnovo finalizzato ad una lunga permanenza in bianconero.