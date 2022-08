Calciomercato Juventus, spunta il sostituto di Morata: riflettori sulla Serie A

La Juventus sogna il ritorno di Morata ma intanto si valuta un’alternativa: i riflettori sono puntati su un elemento della Serie A.

Il debutto in campionato si avvicina ma sono ancora diverse le criticità, legate al mercato, che la Juventus deve risolvere. A mancare nella rosa di Massimiliano Allegri è soprattuto un elemento capace sia di giocare largo a sinistra nel tridente che di ricoprire il ruolo di punta centrale, in caso di assenza di Dusan Vlahovic.

Diversi i nomi attualmente al vaglio della società, tra cui Alvaro Morata. Lo spagnolo, rientrato all’Atletico Madrid, rappresenta il favorito dell’allenatore il quale, subito dopo l’amichevole di Villar Perosa, è tornato a chiedere alla propria dirigenza di far tutto il possibile per riportarlo a Torino. Centrare l’obiettivo, però, si preannuncia quanto mai complesso.

Il motivo è da ricercare nel fatto che i Colchoneros intendono farlo partire soltanto a titolo definitivo, previo il pagamento di una cifra vicina ai 25 milioni. Troppo per la Vecchia Signora, che preferirebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il discorso non è chiuso visto che, come riportato da Nicolò Schira, a breve andrà in scena un ulteriore confronto tra le parti tuttavia la Juventus, per cautelarsi, sta continuando a monitorare Luis Muriel.

Juventus, Morata resta distante: l’alternativa è Muriel

Il colombiano, reduce da una buona stagione conclusa con 14 reti e 10 assist in 39 apparizioni totali, è legato all’Atalanta fino al 2023 ed il suo futuro è tutto da scrivere. Le trattative riguardanti il rinnovo di contratto, infatti, non sono mai state avviate e non è quindi da escludere che il colombiano possa partire già in questa finestra estiva del mercato.

Le sue quotazioni, ha rivelato oggi ‘Tuttosport’, sono segnalate in netto rialzo nell’ambiente bianconero anche perché, per il suo cartellino, la Dea chiede 12 milioni. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta: Allegri vuole due rinforzi in attacco nel minor tempo possibile. Filip Kostic è vicino, ora resta da vedere su chi vorrà puntare la Juventus tra Morata e Muriel.