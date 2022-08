Spezia, niente Meret: arriva Dragowski. Provedel subito alla Lazio

In Serie A si lavora per definire il futuro degli ultimi portieri di Serie A. Importanti aggiornamenti sul futuro di Meret e Provedel.

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e le caselle dei portieri in Serie A si stanno man mano completando. In casa Napoli una delle principali problematiche riguarda l’estremo difensore ed il futuro in particolare dell’attuale portiere Alex Meret.

Negli ultimi minuti sono in arrivo importanti aggiornamenti riguardo l’estremo difensore azzurro. Secondo quanto accertato dalla nostra redazione non sarà Alex Meret il nuovo portiere dello Spezia. Il club ligure ha infatti prima intensificato il pressing e poi chiuso per il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski e sarà il giocatore polacco il nuovo portiere del club ligure.

Lo Spezia ha trovato l’accordo con il club viola per un trasferimento a titolo definitivo con il 50 % della futura rivendita a favore della Fiorentina. Si completa cosi la girandola di portieri con Provedel che andrà subito alla Lazio. Il club biancoceleste seguiva il calciatore da due mesi, il giocatore ha fatto pressione per il giocatore ed ora nella giornata di Lunedi potrà effettuare le visite mediche.

Napoli, ora che futuro per Meret?

In casa azzurra resta quindi un alone di mistero sul futuro di Alex Meret. Il Napoli non ha potuto chiudere subito per la cessione del giocatore allo Spezia, bloccato dalla trattativa, non ancora chiusa, per il portiere del Chelsea Kepa.

La trattativa non ha avuto chiusura a causa di questa impasse e sfuma cosi l’ipotesi Spezia per Alex Meret. Futuro incerto per il giocatore con lo Spezia che ha quindi chiuso per Dragowski e Provedel che potrà cosi formare con Maximiano la coppia di portieri della Lazio di Maurizio Sarri.