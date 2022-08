Addio Lazio, è tutto vero: l’annuncio rattrista i tifosi

Il calciomercato della Lazio non è finito. La società biancoceleste ha effettuato vari acquisti, ma potrebbe intervenire ancora sul mercato.

Dopo una prima stagione a ridosso dell’Europa che conta la Lazio e Maurizio Sarri vogliono di più. Rispetto ai cugini giallorossi la società non ha fatto colpi di primo piano, ma Lotito ha acquistato diversi giocatori funzionali al gioco del tecnico di Figline. La squadra ha effettuato rinforzi in difesa ed a centrocampo e il mercato non sembra essere ancora finito.

Prima le uscite e poi ulteriori entrate con la proprietà biancoceleste che valuta la situazione di alcuni suoi assistiti. Uno di questi è il centrocampista iberico Luis Alberto, recentemente più volte accostato al Siviglia. Attraverso le colonne del Corriere dello Sport il tecnico Maurizio Sarri ha rilasciato importante dichiarazioni.

Tanti i temi tenuti dal tecnico, le sue esperienze passate e quelle presenti e non poteva mancare un accenno al mercato. Sarri ha chiarito apertamente la volontà del giocatore, aprendo così ad importanti situazioni di mercato. Ecco le sue parole: “Luis Alberto ha deciso, il giocatore vuole andare al Siviglia in queste settimane”.

Lazio, futuro in bilico per Luis Alberto

La volontà del giocatore dovrà fare i conti con le richieste economiche di Lotito e lo stesso Sarri specifica che nulla è ancora detto: “Per il secondo anno di fila ha espresso la volontà di tornare in Spagna e a Siviglia. Non so ancora se avrò il giocatore a disposizione a Settembre, lui è un ragazzo intelligente e se volete anche particolare”.

Al momento l’offerta del club iberico è distante dalla richiesta di Lotito che valuta Luis Alberto circa 30 milioni di euro. In caso di eventuale cessione la Lazio potrebbe nuovamente intervenire sul mercato. La società ha individuato Ilic come possibile sostituto ed eventualmente potrebbero arrivare rinforzi anche in attacco dove serve un vice Immobile.