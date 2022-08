Napoli, il colpo non si chiude: incontro ed esito negativo

Sembrava essere il giorno buono per chiudere il grande acquisto e invece i tifosi del Napoli dovranno ancora attendere.

Il Napoli continua la sua opera di rafforzamento. Dopo aver perso gli ultimi membri della ‘vecchia guardia’, gli azzurri sono alle prese con il mercato in entrata. Dopo l’ultimo arrivo di Kim, che già ha esordito in amichevole, De Laurentiis guarda al ruolo di portiere e all’attacco.

Tra i pali sempre in bilico il destino di Meret, anche perché il Napoli guarda con interesse a Kepa in uscita dal Chelsea. Qui a pesare è l’ingaggio elevato del portiere basco, ma una volta raggiunto l’accordo tra Napoli e Chelsea dovrebbe essere tutto in discesa.

Più complessa invece la situazione in attacco. Il Napoli ha da tempo nel mirino Giovanni Simeone. La situazione Petagna, che sembrava essere nel mirino del Monza, non si sblocca in uscita. L’ex Atalanta potrebbe restare, impedendo però l’arrivo dell’attaccante argentino dell’Hellas Verona. Situazione slegata quella di Raspadori, sul quale però sono sorti altri problemi.

Napoli, nessuna fumata bianca per Raspadori: parti ancora distanti

Sembra poter essere la giornata giusta per il passaggio di Giacomo Raspadori dal Sassuolo al Napoli. Gli azzurri da tempo hanno trovato tutti gli accordi con il calciatore, ma devono ancora convincere il Sassuolo a cederlo. Per questo oggi De Laurentiis si era incontrato con Carnevali.

Stando però a quanto riporta Sky Sport l’accordo tra i due club non sarebbe stato trovato. Ancora eccessiva la distanza tra domanda e offerta. Sono stati fatti passi avanti, ma la posizioni restano ancora distanti. Una fumata che quindi resta ancora grigia. Non è escluso che i colloqui possano riprendere a stretto giro con esito stavolta positivo. Nel frattempo però alla finestra c’è sempre la Juventus pronta ad inserirsi qualora le cose tra Napoli e Sassuolo dovessero complicarsi eccessivamente.