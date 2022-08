“No secco”: Juventus gelata sul mercato, ecco cos’è successo

La Juventus sta cercando di prendere Kostic e Paredes, ma in queste ore la ‘Vecchia Signora’ è stata gelata da un no in sede di mercato.

Dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus vuole tornare ad essere la regina del campionato. Gli stessi protagonisti, da Massimiliano Locatelli e Manuel Locatelli, hanno ribadito più una volta che quest’anno bisogna puntare a centrare di nuovo il titolo di campione d’Italia.

La società, dal canto suo, ha dato una bella sferzata alle sue strategie di mercato, visto che non sta più prendendo giovani interessanti, ma campioni già fatti: da Paul Pogba, passando per Bremer, ad Angel Di Maria. Dopo questi tre arrivi di assoluto spessore, la Juventus sta lavorando per piazzare altri due colpi importanti: Paredes e Kostic.

Per l’arrivo dell’argentino bisogna aspettare prima la cessione in prestito di Arthur al Valencia, anche se c’è ancora da convincere il PSG di cedere l’ex Roma in prestito e non a titolo definitivo. Mentre per il laterale sinistro, il quale ha già un accordo con i bianconeri, si sta trattando con l’Eintracht Francoforte. Tuttavia per la ‘Vecchia Signora’ ha subito una brutta ‘gelata’ da un altro fonte del mercato.

Mercato, Lotito ha detto no ad un scambio tra Acerbi e Rugani: Juventus ‘gelata’

Nicolò Schira su ‘Twitter’, infatti, ha scritto di un possibile scambio tra la Juventus e la Lazio: “ Lotito ha dato un no secco all’ipotesi di uno scambio tra Daniele Rugani e Francesco Acerbi. L’idea è stata avanzata da un agente ma il patron biancoceleste l’ha subito declinata. Il presidente, di fatto, ritiene al completo il reparto difensivo centrale del team guidato da Maurizio Sarri”.

Sempre come quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, su Daniele Rugani bisogna registrare l’interesse anche della Sampdoria. I doriani potrebbero ottenere il centrale in prestito, contribuendo anche al 50% al pagamento dello stipendio del calciatore. Nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più, visto che i dirigenti juventini stanno attendendo una risposta dal giocatore.